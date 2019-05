Bloodstained Ritual of the Night pesa circa 8GB su Xbox One

Il debutto di Bloodstained Ritual of the Night è ormai questione di giorni e, specialmente dopo aver provato nuovamente con mano il successore spirutale di Castlevania Symphony of the Night, l'entusiasmo e l'attesa fra i fan di Koji Igarashi cresce sempre più.

Tramite un aggiornamento della scheda del prodotto apparso sul Microsoft Store, scopriamo ora a quanto ammonterà il peso del gioco 2.5D sviluppato da Inti Creates. Per quanto riguarda la versione Xbox One, parliamo di 7.73GB, ma possiamo aspettarsi una cifra similare anche per le edizioni PC, PlayStation 4, mentre su Nintendo Switch il peso potrebbe essere leggermente più compresso.

Dopo il corposo restyling grafico del titolo, tramite cui scenari e personaggi hanno ottenuto un fascino ed una complessità che nelle build precedenti mancavano, è possibile che il carico generale dei file di gioco sia sensibilmente aumentato, per quanto il download non dovrebbe risultare troppo impegnativo, in ogni caso.

Ricordiamo che Bloodstained Ritual of the Night sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 18 giugno 2019. Recentemente è stato svelato con un trailer Zangetsu, il secondo personaggio giocabile che andrà ad affiancare Miriam in questa nuova avventura. Quanto attendete il nuovo gioco diretto da Koji Igarashi?