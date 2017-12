Bloodstained Ritual of the Night: presentato un nuovo livello ispirato al Giappone

Nelle scorse oree il suo team hanno aggiornato la pagina Kickstarter dipresentando alcune interessanti novità.

Innanzitutto, è stato pubblicato un video dedicato ad una delle ambientazioni che verranno introdotte nel prodotto finale, ispirata al Giappone, e completa della sua musica di sottofondo. Potete ammirarlo in apertura di notizia: al termine, Igarashi in persona coglie l'occasione per augurare a tutti un Buon Natale. Gli sviluppatori hanno poi mostrato il Piume Parma, un nuovo nemico che ha le sembianze di un maiale volante con le piume, una nuova arma e un cappello di Babbo Natale indossabile da Miriam (trovate tutto in calce).

Bloodstained: Ritual of the Night è un action-platform focalizzato sull'esplorazione, definito come un "IGAVANIA", un simpatico gioco di parole formato dal nome dell'autore e quello della serie a cui si ispira, Castlevania. Il titolo è stato il protagonista di una campagna Kickstarter dall'incredibile successo, grazie alla quale ha raccolto più di 5,5 milioni di dollari. Sarà pubblicato dal 505 Games nel 2018 su PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One e Nintendo Switch. Recentemente è anche stato pubblicato un trailer dedicato ai costumi.