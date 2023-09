Bloodstained Ritual of the Night a quota 2 milioni di copie: in arrivo le modalità online

Bloodstained Ritual of the Night è un successo da due milioni di copie vendute. Il titolo ispirato ai classici della serie di Castlevania riceverà nuovi contenuti di gioco, come confermato nel nuovo video update degli sviluppatori a cui ha partecipato anche il producer Koji Igarashi.

Originariamente finanziato tramite una campagna di crowdfunding su Kickstarter, Bloodstained Ritual of the Night è ad oggi disponibile su numerose piattaforme, incluse le console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, oltre che su Amazon Luna e dispositivi iOS e Android (era stato lanciato anche sull'ormai defunta Google Stadia). Il titolo nato dalla mente di Koji Igarashi festeggia il traguardo delle 2 milioni di copie, con il team di ArtPlay al lavoro su nuovi contenuti di gioco.

Le nuove modalità "VS" e "Chaos" sono attualmente in fase di sviluppo, ed entrambe includeranno per la prima volta il multiplayer online. "Questa aggiunta ha comportato alcune sfide e ritardi che non ci aspettavamo, ma andiamo avanti!", ha spiegato ArtPlay in un post sul blog del gioco. "Siamo vicini al completamento dei nuovi contenuti". Una piccola anteprima di queste novità è consultabile tramite il filmato che trovate in apertura, mentre ulteriori approfondimenti verranno condivisi a partire dal 14 settembre.

Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Bloodstained Ritual of the Night.