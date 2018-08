Bloodstained Ritual of the Night rimandato al 2019, cancellata la versione PS Vita

505 Games ha annunciato che Bloodstained Ritual of the Night è stato rimandato al 2019, inoltre il publisher ha confermato che la versione per PlayStation Vita è stata cancellata.

Koji Igarashi afferma che il team ha valutato attentamente il feedback ricevuto ed ha quindi deciso di prendersi più tempo per completare i lavori, con l'obiettivo di offrire ai giocatori un prodotto all'altezza delle aspettative. Il Game Director inoltre fa sapere che la versione PlayStation Vita è stata cancellata, decisione presa a seguito dell'annuncio di Sony di interrompere la distribuzione della console e dei giochi fisici.

Non sembra essere prevista inoltre alcuna apparizione di Bloodstained alla Gamescom, il gioco è attualmente in fase di sviluppo per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, il lancio è ora previsto per un generico 2019.