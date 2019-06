Bloodstained Ritual of the Night: uno sguardo alle votazioni ottenute su Metacritic

In seguito ad una campagna Kickstarter di grande successo e ad alcuni anni dedicati al processo di sviluppo, Bloodstained: Ritual of the Night è finalmente riuscito ad approdare sul mercato videoludico.

La produzione guidata da Koji Igarashi ha avuto come obiettivo quello di dare vita ad un nuovo esponente del genere noto come metroidvania. Ma come è stato accolto il titolo dalla critica videoludica internazionale? Un buon sistema per farsi un'idea è sicuramente quello di ricorrere ai dati forniti da Metacritic, noto portale di aggregazione delle valutazioni. Come di consueto, viene dedicata una scheda differente ad ogni versione del gioco disponibile, correlata alla piattaforma di pubblicazione:

Playstation 4 : la versione per la home console Sony è quella che ad ora conta il maggior numero di recensioni. Con 34 giudizi da parte della critica, il gioco ottiene un metascore pari a 83/100 , con soli sei giudizi che si collocano al di sotto dell'80.

: la versione per la home console Sony è quella che ad ora conta il maggior numero di recensioni. Con da parte della critica, il gioco ottiene un metascore pari a , con soli sei giudizi che si collocano al di sotto dell'80. PC : stesso giudizio per la versione PC di Bloodstained: Ritual of the Night, che ottiene anch'essa un metascore di 83/100 , basato su 17 recensioni .

: stesso giudizio per la versione PC di Bloodstained: Ritual of the Night, che ottiene anch'essa un metascore di , basato su . Xbox One: nel momento in cui scriviamo, la versione per home console Microsoft conta un numero di recensioni inferiore, con soli 5 giudizi espressi, i quali assegnano un metascore di 86/100.

Nintendo Switch: questa versione del gioco conta su Metacritic solamente due recensioni, che assegnano rispettivamente un 60/100 ed un 90/100.

In tutti e tre i casi, anche i metascore generati daisi allineano sostanzialmente a quelli della critica, con 8,9/10 (253 giudizi) su PS4, 8,9/10 (184 giudizi) su PC e 8,4/10 (47 giudizi) su Xbox One.In questo caso, tuttavia, il parere dell'utenza risulta decisamente radicalizzato: la versione per la console ibrida non viene infatti premiata dal pubblico, che assegna al prodotto una votazione di 4,5/10 (80 giudizi).Ovviamente, per maggiori informazioni sulla produzione di Igarashi, vi invitiamo a consultare sulle pagine di Everyeye la nostra recensione di Bloodstained Ritual of the Night , a cura di Filippo Facchetti, e la nostra analisi della versione Nintendo Switch , a firma di Marco Mottura.