Bloodstained Ritual of the Night: dove trovare l'area segreta a 8-bit

Volete esplorare il 100% della mappa di Bloodstained Ritual of the Night? Per farlo dovrete accedere anche alle aree nascoste: tra queste ce n'è una caratterizzata da uno stile grafico a 8-bit, con tanto di boss fight segreta. Di seguito vi spieghiamo dove trovarla.

Oltre alla soddisfazione di visitare ogni area del gioco, esplorare il 100% della mappa presenta anche diversi vantaggi (per riuscire nell'intento, sarà importante sbloccare abilità come il doppio salto). La potenza di alcuni oggetti aumenta a seconda di quanto avete esplorato, e alcuni segreti dell'endgame non sono accessibili a meno che non abbiate raggiunto una percentuale di completamento della mappa molto alta. Le stanze segrete vi aiuteranno ad alzare questa percentuale: di seguito, in particolare, vi spieghiamo dove trovare la stanza segreta a 8-bit.

Dove trovare la stanza segreta a 8-bit in Bloodstained Ritual of the Night

L'area a 8-bit è facilmente raggiungibile. Dirigetevi verso la sala del viaggio rapido della Hall of Termination e uscite. Quindi andate su e rompete il tetto. Una volta raggiunta la stanza con il cavallo e i forzieri, correte verso la parete sinistra. Saltate e distruggete il buco nel muro. Infine camminare per entrare nell'area a 8-bit. Se avete bisogno di un riferimento visivo per trovare più facilmente l'area a 8-bit, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Se avete bisogno di altri consigli utili sul gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida introduttiva di Bloodstained: Ritual of the Night.