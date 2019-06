Bloodstained: Ritual of the Night: vediamo il gioco in azione su Nintendo Switch

Sono in molti a non vedere l'ora che arrivi il 25 giugno per poter mettere finalmente le mani su Bloodstained: Ritual of the Night. Si tratta del nuovo gioco di Koji Igarashi, producer di alcuni storici capitoli di Castlevania, che fin dall'annuncio sembrava davvero promettere bene.

Il gioco poi è stato finanziato con una campagna Kickstarter che ha avuto un successo straordinario, per cui non c'erano dubbi che fosse tra i prodotti più attesi dalla community. E quando mancano ormai solo pochi giorni al lancio, un canale YouTube ha mostrato i primi 25 minuti di gameplay di Bloodstained: Ritual of the Night, su Nintendo Switch.

Grazie al video dunque, possiamo vedere come il gioco se la cava anche sulla console ibrida di casa Nintendo, una delle piattaforme per cui sarà disponibile, oltre a PlayStation 4, Xbox One e PC, e dare un'occhiata alla protagonista Miriam in azione.

Come dicevamo, le premesse del gioco sono molto buone, tanto che lo stesso Igarashi ha dichiarato che Bloodstained potrebbe diventare una serie, con un sequel dunque ed alcuni nuovi capitoli, ovviamente a seconda della risposta del pubblico.

Prima di lasciarvi alla visione del video, vi ricordiamo che per approfondire, in attesa della recensione, potete leggere la nostra anteprima di Bloodstained: Ritual of the Night.