Bloodstained Ritual of the Night: Video Recensione dell'erede spirituale di Castlevania

Nato da una campagna Kickstarter di enorme successo, Bloodstained Ritual of the Night è il nuovo videogioco di Koji Igarashi, papà di Castlevania che torna con un Metroidvania ispirato alle atmosfere ed alle meccaniche della saga Konami.

Spinto dai fan attraverso una campagna di raccolta fondi che ha garantito l'ingresso nel team di talenti del calibro di Mirichu Yamane (Castlevania: Symphony of the Night) e Ippo Yamada (Resident Evil), l'esperimento di Ritual of the Night offre agli appassionati del genere la più grande mappa di gioco mai concepita da Igarashi, e già questo rende bene l'idea delle ambizioni nutrite dal suo ideatore.

Abbandonate le tetre atmosfere di Castlevania, il titolo ci proietta nell'Inghilterra del diciottesimo secolo per interpretare Miriam, una ragazza colpita da una maledizione che la costringerà a combattere le legioni di demoni e di creature della notte al seguito dello stregone Gebel per cercare una cura ed evitare di trasformarsi in una statua di cristallo.

Come ci spiega il buon Filippo Facchetti nella nostra recensione di Bloodstained Ritual of the Night, il progetto in crowdfunding di Igarashi coglie nel segno e rappresenta il degno erede di Castlevania, per quanto difficile possa risultare l'accostamento con l'iconica serie action a scorrimento di Konami in ragione dell'immenso patrimonio storico e di emozioni dell'epopea del Clan Belmont.