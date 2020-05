Bloodstained Ritual of the Night si aggiorna su Switch: nuovo personaggio e modalità

Nel corso del mese di gennaio, il team guidato da Koji Igarashi ha potuto pubblicare un corposo update per la versione Switch di Bloodstained Ritual of the Night.

Con quest'ultimo, il metrodvania si aggiornava alla versione 1.04, incorporando al suo interno molteplici fix legati a diverse problematiche del gioco, tra cui bug e crash improvvisi. Contestualmente, venivano migliorare la stabilità del titolo e la qualità delle animazioni. L'inizio del mese di maggio ha visto giungere ulteriori novità: le versioni PlayStation 4 e Xbox One hanno infatti potuto godere dell'introduzione di ulteriori modalità e personaggio in Bloodstained: Ritual of the Night.

Ora, questi contenuti sono disponibili anche su Nintendo Switch, grazie alla pubblicazione di un nuovo update. Nello specifico, l'aggiornamento introduce nell'opera di Igarashi il personaggio di Zangetsu, personaggio giocabile che va dunque ad affiancare Miriam, protagonista canonica dell'opera. Per potere avere accesso a quest'ultimo sarà tuttavia necessario aver già completato il titolo ed aver ottenuto uno specifico finale per le vicende narrate.



Anche sulla console Nintendo giunge inoltre la modalità Randomizer, un set di otto opzioni modificabili che consentono di personalizzare l'esperienza di gioco offerta dal metroidvania. Ad esempio, quest'ultima consente di modificare la posizione delle aree atte al salvataggio della partita, i drop offerti dai nemici o, ancora, il luogo in cui si trovano oggetti chiave.