Bloodstained potrebbe diventare una serie, se il gioco avrà successo

Parlando ai microfoni di Eurogamer.net, Koji Igarashi non ha escluso che Bloodstained possa diventare una serie, se il gioco riscuoterà il successo sperato dagli sviluppatori e dal publisher.

Già disponibile in versione digitale su PC, PS4 e Xbox One, Bloodstained uscirà in digitale il 25 giugno su Switch e il 28 giugno in formato fisico su tutte le console. L'hype per il nuovo gioco dell'ex producer di Castlevania è certamente elevato, adesso resta da capire quale sarà l'accoglienza riservata al progetto, proprio da questa dipenderà infatti il futuro del franchise:

"Siamo stati impegnatissimi con lo sviluppo di Bloodstained e non abbiamo ancora pensato al futuro. Ma se il gioco andrà bene sarei felice di poter sviluppare un sequel e dare vita ad un vero e proprio franchise. Al momento però le nostre attenzioni sono interamente focalizzate su Ritual of the Night."

Il lancio di Bloodstained Ritual of the Night è stato preceduto dal prequel a 8-bit Bloodstained Curse of the Moon, accolto positivamente da pubblico e critica.