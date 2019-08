Bloodstained: il team concentra le risorse per migliorare la claudicante versione Switch

Per quanto sia stato generalmente accolto con il favore della critica e della fanbase, Bloodstained Ritual of the Night è stato aspramente criticato dai possessori di Nintendo Switch, che si sono ritrovati fra le mani una versione eccessivamente castrata del metroidvania dal punto di vista tecnico e grafico.

Inti Creates non è ancora pronta a pubblicare la patch che andrà a risolvere i problemi che affliggono l'attuale build del gioco, ma ha fornito un nuovo aggiornamento sui lavori in corso. A quanto pare, il team di sviluppo ha recentemente spostato gran parte delle proprie risorse e della forza lavoro sull'edizione Switch, ed ha inoltre accettato il supporto aggiuntivo di WayForward e del team di Unreal Engine.

Sembra che il compito di portare Bloodstained per Switch al passo delle altre versioni del gioco si stia quindi rivelando più complesso del previsto, ma è quantomeno confortante sapere che gli sviluppatori stanno ora facendo tutto il possibile per migliorare la situazione nel più breve tempo possibile.

"Si tratta di un processo lento, e ci scusiamo per il ritardo", ha commentato Jason Ryan, senior community manager di 505 Games. "Quando implementiamo delle ottimizzazioni, vogliamo che l'attesa ne valga la pena".

In attesa di ulteriori aggiornamenti, vi ricordiamo che Bloodstained Ritual of the Night è disponibile ora su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Sapevate che il team di sviluppo ha seguito una particolare regola per la creazione dei boss del gioco?