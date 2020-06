Bloodstained ha venduto oltre un milione di copie, annunciati nuovi contenuti

505 Games e ArtPlay hanno annunciato che Bloodstained Ritual of the Night ha venduto oltre un milione di copie nel mondo, per l'occasione il team di sviluppo ha annunciati le novità Modalità Boss Revenge e la Ruota Cromatica.

Tanti nuovi contenuti sono previsti per Bloodstained almeno per tutto l'anno, tra cui la Modalità Boss Revenge disponibile dal 23 giugno su PC, PS4 e Xbox One. In questa modalità i giocatori affronteranno quattro boss di gioco nel modo più veloce e feroce possibile con l'obiettivo di eliminare i nemici nel minor tempo possibile.

La Ruota Cromatica invece propone tantissime palette di colori per personalizzare il proprio personaggio, inclusi i capelli, i vestiti e la pelle. I giocatori possono tornare da Todd il Barbiere, il parrucchiere demoniaco di Bloodstained, e cambiare il loro look con un nuovo selettore di colori, eliminando le opzioni preimpostate precedentemente disponibili. La modalità Boss Revenge e la Ruota Cromatica saranno disponibili su Nintendo Switch a luglio tramite aggiornamento gratuito.

La modalità rogue like di Bloodstained è stata cancellata e non vedrà dunque la luce, come ribadito però Koji Igarashi ed il suo team continueranno a supportare il gioco con tante altre novità, maggiori dettagli in arrivo nei prossimi mesi.