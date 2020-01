Bloody Roar: il picchiaduro bestiale protagonista di My Generation Ep. 14

Bloody Roar, uscito nel 1997 in sala giochi e successivo su PS1, è uno dei picchiaduro 3D più iconici della seconda metà degli anni '90, grazie ad una caratteristica peculiare: ogni lottatore poteva trasformarsi un diverso animale, meccanica che contribuiva a creare nuove dinamiche per il gameplay.

Tenuta a battesimo nel luglio del 1997 dal primo capitolo firmato Hudson Soft, l'epopea picchiaduro di Bloody Roar ha ottenuto il riconoscimento della stampa di settore e, soprattutto, degli appassionati del genere grazie al suo stile inconfondibile e al particolare approccio di gameplay adottato dai suoi sviluppatori.

Ogni lottatore del roster era infatti in grado di trasformarsi in una bestia implacabile, moltiplicando di fatto il tasso di divertimento restituito all'utente e la capacità, per quest'ultimo, di specializzarsi in stili di combattimento e tecniche estremamente originali.

L'assurdo canovaccio narrativo su cui si reggeva l'intera serie ha comunque fatto storcere il naso ai puristi ma, paradossalmente, ha spinto i fan ad affezionarsi ai personaggi e alle loro mostruose mutazioni: il moveset dinamico nella trasformazione dei lottatori, il peculiare comparto grafico e la sua innata vocazione arcade hanno fatto il resto e consegnato questa serie alla storia dei videogiochi. Se volete saperne di più su questa IP, vi lasciamo all'ultimo video della nostra rubrica My Generation e all'approfondimento di Gabriele Carollo su Bloody Roar e la storia di un picchiaduro bestiale.