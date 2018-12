Bloody Spell: l'action RPG di Elong Games si presenta in immagini e video

Gli sviluppatori indipendenti di Elong Games ci regalano le primissime immagini e scene di gioco tratte da Bloody Spell, un intrigante action "alla Dark Souls" venato di elementi ruolistici che vedrà la luce nel 2019 su PC (Steam).

Intravisto durante il China Joy di agosto con una demo tecnica che ha sorpreso i presenti per la qualità del comparto grafico e delle dinamiche di gioco offerte, il progetto di Bloody Spell ci proietterà in una dimensione parallela dominata dalle bizzose divinità e dai mostri che popolano i racconti e la mitologia del Giappone feudale.

Sotto il profilo squisitamente ludico, il titolo trarrà forte ispirazione dalla mai troppo celebrata serie di Tenchu e dagli ultimi atti della saga action di Devil May Cry, dando modo all'utente di muoversi liberamente nello scenario per andare a caccia di banditi, demoni Oni e shogun impazziti. Il tutto, immerso in una narrazione non lineare che spingerà l'utente a esplorare il mondo di gioco per acquisire abilità, armi ed elementi di equipaggiamento sempre più potenti prima di giungere agli spaventosi scontri con i Boss di ogni area.

A detta degli autori di Elong Games, Bloody Spell sarà disponibile nei primi mesi del 2019 su PC come titolo Early Access comprensivo delle sole aree iniziali dell'avventura: la versione finale dell'action RPG dovrebbe approdare su Steam nell'autunno del prossimo anno, con la possibilità di un suo successivo approdo su console (presumibilmente PS4, Xbox One e Nintendo Switch) qualora il progetto dovesse ottenere il successo sperato dai suoi creatori.