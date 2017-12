Bloody Zombies uscirà anche su Nintendo Switch il 23 dicembre

Il publishere lo sviluppatorehanno annunciato che il brawler co-opuscirà anche suil 23 dicembre. Con l'occasione sono stati pubblicati una serie di screenshot tratti da questa nuova versione: li trovate a fondo pagina.

L'edizione Switch di Bloody Zombies includerà il supporto completo al comparto multiplayer, con la possibilità di giocare in co-op fino a quattro giocatori sia in locale che online. Naturalmente, il gioco includerà anche la modalità campagna con i suoi 20 scenari unici, oltre a tutti i contenuti visti nella versione originale uscita lo scorso settembre su PS4, Xbox One e PC.

Bloody Zombies per Switch sarà disponibile sul Nintendo eShop il 23 dicembre al prezzo di 13,49 euro.