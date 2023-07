Bloomberg: 'acquisizione Microsoft di Activision potrebbe essere rinviata'

Il caso dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è costellato di numerosi episodi che si avvicendano fra loro in quella che è diventata un'epopea senza fine. Bloomberg ha ora dichiarato che, a loro dire, la partita non si concluderà oggi.

Nonostante, in linea teorica, il processo di acquisizione sia ormai soltanto da formalizzare, alcune fonti di Bloomberg invitano a riflettere e dichiarano che la conclusione dell'acquisizione potrebbe non avvenire a stretto giro.

Secondo le aspettative generali, dopo l'ultima delibera che ha visto sconfitta la FTC, la manovra di acquisizione dovrebbe essere ufficializzata entro la mezzanotte di oggi, ossia le 9:00 del 19 Luglio in Italia, che sarebbero i termini di scadenza concordati fra Activision e Microsoft.

Tuttavia, l'ombra proiettata dalle dichiarazioni di Bloomberg invita alla prudenza: secondo il media, infatti, a rallentare la procedura potrebbe essere l'attesa della decisione del CMA entro il 29 Agosto. L'ente inglese ha infatti richiesto due mesi di sospensione perché l'accordo con Sony ha cambiato tutto.

Non è da escludere, quindi, che l'acquisizione possa essere procrastinata ad Agosto per scongiurare i rischi illustrati dalle autorità antitrust, ad esempio alla competitività del cloud gaming. Sappiamo, frattanto, che l'accordo con Microsoft va ben oltre Call of Duty. Dobbiamo restare sintonizzati, dunque, e attendere - ancora una volta - la prossima puntata.