Bloomberg definisce Xbox la casa di Sonic, Microsoft compra SEGA? Forse è solo un errore

Non è un mistero che SEGA e Microsoft abbiano un ottimo rapporto sin dal lontano 2001, anno di lancio della prima Xbox, console che ha visto nei suoi primi anni di vita il lancio di giochi come Crazy Taxi, Panzer Dragoon e altri classici del catalogo SEGA ereditati dal Dreamcast, a quei tempi appena uscito di produzione.

Da anni si parla anche, quasi come un meme, della possibile acquisizione di SEGA da parte di Microsoft ma ad oggi nulla si è concretizzato, tuttavia i rumor hanno ripreso a circolare in queste ore dopo un probabile errore commesso dalla giornalista di Bloomberg che ha intervistato Phil Spencer.

La giornalista parla di Xbox come della "casa di Sonic" affermando come Microsoft e appunto il brand Xbox siano "la casa di Minecraft, Sonic e presto di Call of Duty" strizzando l'occhio all'acquisizione di Activision-Blizzard da parte della casa di Redmond.

In che senso Xbox è la casa di Sonic? Microsoft sta comprando SEGA? Phil Spencer non si è scomposto ed ha ignorato l'affermazione, probabilmente per non correggere la giornalista di Bloomberg, ma con ogni probabilità si tratta solamente di un refuso della celebre testata economica e finanziaria che non vuole anticipare una nuova acquisizione da parte di Microsoft.