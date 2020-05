Blooodborne 2 sarebbe la perfetta esclusiva PS5 per via dell'SSD, secondo un giornalista

Mentre Bloodborne continua a riservare sorprese grazie all'opera svolta dai modder per svelarne le aree segrete, la community non smette di sognare Bloodborne 2 per PS5. La redazione di GameRant prova così a ipotizzare le possibili migliorie del kolossal soulslike di FromSoftware con il suo approdo su PlayStation 5.

Partendo dall'analisi dell'incredibile offerta ludica e contenutistica del primo capitolo di Bloodborne, il giornalista Anthony Taormina ha provato ad aprire una finestra sul futuro per capire quali opportunità potrebbero cogliere gli autori della serie di Dark Souls sfruttando l'hardware di PS5 per dare forma al sequel.

Per l'autore di GameRant, infatti, le specifiche di PlayStation 5 potrebbero fornire a FromSoftware la capacità di superare alcune delle criticità ravvisate dai fan del primo titolo, su tutte i lunghi tempi di attesa richiesti per accedere all'hub del Sogno del Cacciatore. A detta di Taormina, di tutte le eventuali esclusive PS5 della lineup di lancio e della prima parte del suo ciclo vitale, Bloodborne 2 potrebbe essere uno dei giochi nextgen maggiormente in grado di trarre vantaggio dall'SSD iperveloce della console Sony.

La velocità di PS5 100 volte maggiore di PS4, secondo il giornalista di GameRant, sarebbe perfetta per un soulslike che, proprio come Bloodborne 2, potrebbe richiedere dei frequenti caricamenti (in funzione delle inevitabili morte che lastricheranno la strada seguita dal nostro eroe) e la necessità di recarsi spesso nell'hub centrale per evolvere le abilità, migliorare l'equipaggiamento o acquistare oggetti consumabili dai PNG. E questo, per tacere delle possibilità offerte dall'SSD e dall'hardware di PS5 nella costruzione di scenari ancora più ampi, con molte più aree interconnesse e piene di nemici gestiti da un'intelligenza artificiale sensibilmente più raffinata. Cosa ne pensate di queste riflessioni? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di ammirare questo progetto fan made di un utente che ha provato a immaginare Bloodborne 2 con un'ambientazione moderna.