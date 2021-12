Bloow Bowl 3 subisce l'ennesimo rinvio: niente uscita a febbraio 2022

Come se già non bastasse l'ulteriore rinvio di Vampire The Masquerade Swansong, originariamente atteso per febbraio 2022, il publisher Nacon si trova costretto a rinviare ancora una volta anche Blood Bowl 3, terzo capitolo della serie strategico/sportiva ambientata nell'universo di Warhammer.

Già in precedenza Blood Bowl 3 era stato rinviato a febbraio 2022 (stesso periodo di Swansong), sebbene non fosse mai stato deciso un giorno preciso per il debutto del nuovo episodio. Adesso però il posticipo non solo si fa più consistente, ma non è stato nemmeno stabilito un esatto periodo d'uscita: il titolo sviluppato da Cyanide è infatti atteso per un generico 2022 inoltrato. Il rinvio dello strategico basato sul football, oltre che di Swansong, non è stato deciso a cuor leggero ed è strettamente collegato alle difficoltà di sviluppo riscontrate a causa della pandemia di Covid-19 in corso, come confermato da Benoit Clerc, Head of Publishing di Nacon.

"L'obiettivo di Nacon è sempre stato quello di venire incontro alle aspettative dei consumatori. La pandemia ha influito negativamente sui tempi di sviluppo, e queste nuove date permetteranno ai nostri team di sviluppo di offrire ai fan giochi rifiniti senza compromettere i nostri standard qualitativi", spiega Clerc riguardo le ragioni dietro i posticipi. La speranza adesso è che Blood Bowl 3 non venga ulteriormente rinviato nel prossimo futuro, e che al contrario venga rivelata quanto prima una data d'uscita più specifica.