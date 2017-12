Blossom Tales su Switch ha già venduto il doppio rispetto alla versione PC

Woah! #BlossomTales sold double the amount of units on #Switch launch day vs. lifetime sales on #Steam (!) Big thanks to the #NintendoSwitch community and @NintendoAmerica @NintendoEurope ! We love you! Happy Holidays!! Congrats to the team @castlepixel @visagermusic @Tendurin pic.twitter.com/6SGh7FS3xb