Blossom Tales The Sleeping King arriverà su Switch il 21 dicembre in esclusiva console

Blossom Tales: The Sleeping King ci racconta la storia di Lily, una ragazza coraggiosa che dovrà affrontare una pericolosa minaccia subito dopo essere diventata una Cavaliera della Rosa. Il malvagio stregone Crocus ha infatti lanciato un incantesimo sul re del Regno di Blossom, facendolo cadere in un sonno senza fine. La giovane eroina dovrà quindi partire per un viaggio alla ricerca della cura allo scopo di salvare la sua terra dall'oscurità eterna. Il gioco sarà caratterizzato da una forte componente narrativa e includerà 4 dungeon a tema realizzati a mano, un vasto mondo di gioco con tante ambientazioni diverse, combattimenti dal sapore action e un gran numero di oggetti consumabili e missioni da completare, per un totale di oltre 15 ore di gameplay. Blossom Tales: The Sleeping King è già disponibile su Steam e approderà su Switch giovedì 21 dicembre, al prezzo di 14.99 euro. Sull'ibrida di Nintendo, il titolo supporterà l'HD Rumble.