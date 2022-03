Il Blu-Ray di Uncharted è in preordine con incluso un block notes a tema

Se vi siete persi o avete voglia di rivedere Uncharted (il film), diretto da Ruben Fleischer, uscito nelle sale italiane il 17 febbraio, è in arrivo la versione in Blu-Ray, prenotabile su Amazon con un simpatico omaggio a tema.

La pellicola, con protagonisti Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas, è l'adattamento cinematografico dell'omonima serie di videogiochi che noi tutti conosciamo, la storia narrata è un prequel delle vicende di Nathan Drake, che lo vedrà protagonista assieme a Victor "Sully" Sullivan, in un'avventura alla ricerca di un tesoro nascosto.

Inutile dirvi che se vi sono piaciuti i capitoli usciti su PlayStation, non rimarrete assolutamente delusi dalla versione cinematografica, potete recuperare la recensione del film curata dal nostro Gabriele Laurino a questo link.

Su Amazon vi segnaliamo quindi che è in preordine una speciale edizione del film in Blu-Ray, in uscita a maggio e preordinabile al prezzo di 20 euro, incluso nella confezione sarà presente anche un simpatico Block Notes con la copertina di Uncharted, clicca qui per preordinare questa bella edizione in uscita.