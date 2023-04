Blue Beetle e Final Fantasy 7: che ci fa la Buster Sword di Cloud nel nuovo film DC ?

Il trailer in italiano di Blue Beetle, il nuovo cinecomic DC Studios in arrivo nelle sale italiane dal 17 agosto, rinsalda il legame tra gli appassionati di videogiochi e il protagonista del film, il neolaureato Jaime Reyes.

Il nuovo kolossal hollywoodiano con protagonista Xolo Maridueña racconta la storia di un giovane che, dopo essere tornato a casa al termine del suo percorso di studio, entra in possesso dello Scarabeo, un'antica reliquia di biotecnologia aliena che gli conferisce poteri straordinari e imprevedibili.

Grazie a questo misterioso manufatto, Jaime può manipolare a proprio piacimento la materia e generare dal nulla tutta una serie di oggetti. Da grande appassionato di videogiochi, il neolaureato sfrutterà a proprio vantaggio i poteri della reliquia per materializzare equipaggiamenti ispirati agli universi interattivi a lui più cari.

Nel passaggio finale dell'ultimo filmato promozionale confezionato da Warner Bros., Jaime prende spunto proprio dal suo amore per il gaming e, una volta indossati i panni fittizi del supereroe Blue Beetle, attinge all'universo videoludico di Midgar per generare una spada 'sospettosamente simile' alla mitica Buster Sword di Cloud! La vista dell'iconica spada dell'eroe di Final Fantasy 7 nel trailer di Blue Beetle, come facilmente intuibile, sta generando un acceso dibattito sui social, con tanti che si chiedono se nell'atteso cinecomic DC Studios ci sarà o meno spazio per altri cameo videoludici.