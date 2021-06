Blue Box è Hideo Kojima sotto mentite spoglie? Schreier commenta il 'caso Abandoned'

Dopo il commento di Geoff Keighley sul team di Abandoned, con cui il giornalista canadese ha ha affermato di aver parlato con il Director di Blue Box Game Studios, anche un ulteriore volto noto dell'industry si pronuncia sul tema.

Dalle pagine del proprio account Twitter, Jason Schreier, parte della redazione di Bloomberg, ha infatti offerto un proprio commento sulla bizzarra vicenda. Con il cinguettio che trovate in calce a questa news, il noto insider videoludico afferma: "Dunque, dopo diverse ore trascorse ad indagare nella tana del bianconiglio, non sono più certo al 100% che si tratti di Kojima (potrebbe tranquillamente essere qualcuno che sta creando tutte queste coincidenze al solo scopo di generare discussione). Ad ogni modo, non importa cosa accadrà, questa rimane una delle vicende videoludiche più divertenti dell'anno!".



A lasciare ancora più perplessi, è la successiva considerazione di Jason Schreier, che sempre tramite Tweet mette addirittura in discussione l'effettiva esistenza di un team di sviluppo di nome Blue Box Game Studios, affermando che "sembra trattarsi di un'unica persona che fa parecchie...strane dichiarazioni". Ancora oggi, Blue Box Game Studios ha pubblicato insoliti messaggi indirizzati al pubblico, con il quale ha stuzzicato la curiosità del pubblico. Cosa si celerà dietro questo - apparente - mistero? Per saperne di più dovremo in teoria attendere molto poco, con nuove informazioni su Abandoned in arrivo domenica 20 giugno.