Blue Box, team di Abandoned, ha aggiunto al PS Store un nuovo gioco chiamato The Haunting

Continuano ad accadere strani avvenimenti intorno ad Abandoned e a Blue Box Studios, il misterioso team di sviluppo capitanato da Hasan Kahraman che ha nelle ultime ore aggiunto al database del PlayStation Store un nuovo prodotto.

Esplorando il negozio digitale di PlayStation 5 si può notare infatti la presenza di THE HAUNTING: Blood Water Curse, un titolo horror in Accesso Anticipato (già questo è un elemento che potrebbe far discutere, visto che si tratta del primo Early Access in assoluto su console PlayStation) la cui descrizione ci permette di scoprire qualche dettaglio su storia e gameplay. Nel titolo si possono vestire i panni di Sarah Fineman, giornalista alla ricerca del fratello Josh in un luogo chiamato Red Water Woods: questo luogo è infestato dai fantasmi e da altre mostruosità che vogliono sacrificare la protagonista e suo fratello per completare un rituale. Il gioco dovrebbe essere un survival horror con telecamera in terza persona nel quale si combattono i fantasmi tramite l'utilizzo di una fotocamera, in maniera simile a Fatal Frame.

Il gioco, che non ha ancora una data d'uscita, è lo stesso già presente su Steam da tempo ma sul client Valve risulta che il progetto sia stato sviluppato e pubblicato dal team CREATEQ Interactive. Un altro bizzarro dettaglio consiste nella presenza del nome di Hasan Kahraman in fondo alla pagina del prodotto, un elemento assolutamente non indispensabile visto che è precisato che a pubblicare il gioco su piattaforme Sony è Blue Box Studios.

In ogni caso potremmo scoprire presto tutta la verità, visto che il reveal di Abandoned è previsto per oggi e dovrebbe mancare poco alla pubblicazione dell'app interattiva sul PS Store.