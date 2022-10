Blue Dragon in italiano: il GDR si aggiorna con la localizzazione su Xbox Series X e One

Esordito in origine sui lidi di Xbox 360 nel corso del lontano 2008, Dragon Blue è disponibile su Xbox One sin dal 2016, grazie alle feature di retrocompatibilità proposte dalla console verdecrociata.

Gli stessi strumenti rendono il GDR accessibile anche su Xbox Series X|S, la cui community può dunque partire liberamente alla scoperta dell'immaginario creato da Hironobu Sakaguchi e Akira Toriyama, rispettivamente creatori degli universi di Final Fantasy e Dragon Ball. A distanza di diversi anni, Blue Dragon si è ora reso protagonista di uno speciale aggiornamento dedicato.

Il team di Microsoft ha infatti annunciato di aver abilitato la localizzazione italiana per il titolo. A dir poco a sorpresa, l'italiano è dunque ora ufficialmente supportato dal GDR, per la gioia dei giocatori desiderosi di (ri)scoprire l'opera fantasy di Mistwalker e Artoon. L'introduzione dell'aggiornamento, segnala Microsoft, potrebbe però tradursi in un problema di accesso alla fruizione di Blue Dragon in retrocompatibilità.



Per risolvere l'eventuale conflitto, il team Xbox consiglia di effettuare una semplice operazione, che prevede di disinstallare Blue Dragon, per poi procedere con una nuova installazione del GDR. Sulla pagina dedicata dell'assistenza Microsoft potete trovare tutte le indicazioni necessarie a correggere il problema di Blue Dragon e avere accesso al gioco in lingua italiana.