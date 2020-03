Blue Fire: l'action platform si mostra in video su Nintendo Switch

In apertura del Nintendo Indie World del 17 marzo, gli autori dei Robi Studios hanno presentato ufficialmente Blue Fire, un action intriso di elementi platform che arriverà in esclusiva temporale su Switch nell'estate di quest'anno.

Realizzato con la collaborazione di Graffiti Games, il nuovo progetto degli studi spagnoli di Robi ci porterà a indossare i panni di un giovane avventuriero chiamato a compiere un lungo viaggio attraverso il regno desolato di Penumbra.

Il nostro compito sarà quello di esplorare dei templi misteriosi e di interagire con i sopravvissuti di un'antica civiltà ormai caduta per svolgere degli incarichi di difficoltà crescente nella speranza, così facendo, di ristabilire l'ordine in questa dimensione sull'orlo del collasso.

La natura roguelike e metroidvania del progetto si manifesterà anche nella progressione del sistema di combattimento, con abilità da padroneggiare e movimenti speciali da apprendere acquisendo gli oggetti e le informazioni condivise dagli abitanti di Penumbra. Il team di Robi Studios conferma che il titolo sarà disponibile su Switch in estate, per poi approdare in un secondo momento su PC e, si presume, PS4 e Xbox One.

Cosa ne pensate di Blue Fire? Nel corso del Nintendo Indie World è stata mostrata anche una nuova video dimostrazione del GDR italiano Baldo e un filmato di The Last Campfire di Hello Games, gli autori di No Man's Sky.