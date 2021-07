Blue Fire: il platform tra Zelda e Dark Souls si lancia in video su PS4 e Xbox One

Il team di sviluppo di Robi Studios ci reimmerge nelle "atmosfere Burtoniane" di Blue Fire con un doppio video che celebra l'arrivo del platform su PS4 e Xbox One, riassumendone l'esperienza di gameplay ispirata a The Legend of Zelda e Dark Souls.

Il percorso di sviluppo intrapreso da Robi Studios ha già dato i suoi frutti su PC, a giudicare dall'elevata media voto di chi ha giocato al titolo nella sua versione Steam. Con questa consapevolezza, gli autori spagnoli si apprestano così ad ampliare la rosa di piattaforme di Blue Fire per abbracciare, oltre al già citato PC e alle versioni Switch e Stadia, anche le edizioni PlayStation 4 e Xbox One.

L'esperienza offerta da Blue Fire ci proietta nella dimensione a tinte oscure di Penumbra per farci esplorare templi misteriosi e spronarci a interagire con i sopravvissuti di un'antica civiltà ormai caduta. Le attività da svolgere per ristabilire l'ordine in questo mondo sull'orlo del collasso si appoggiano a un sistema di combattimento dalla progressione tipicamente metroidvania, con abilità da padroneggiare e attacchi speciali da apprendere esplorando i dungeon e le aree più segrete del mondo di gioco.

La versione Xbox One di Blue Fire è disponibile da oggi 9 luglio, mentre per quanto riguarda l'edizione PlayStation 4 ci sarà da attendere fino al 23 luglio per assisterne all'uscita sia in versione digitale che fisica sotto l'egida di Graffiti Games.