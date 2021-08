Blue Fire, tra The Legend of Zelda e Dark Souls: nuovo debutto per l'action platform

Dopo l'esordio in esclusiva temporale su Nintendo Switch e il lancio su PC, la produzione firmata dal team indipendente di Robi Studios raggiunge anche le console di casa Microsoft e Sony.

Action platform che rievoca una commistione tra dinamiche ludiche à la The Legend of Zelda e Dark Souls, Blue Fire invita i giocatori ad avventurarsi in un viaggio attraverso le cupe lande di Penumbra. Regno ormai abbandonato e desolato, quest'ultimo cela al suo interno in un'incredibile rete di misteri da svelare. Ma dietro ogni segreto, vi è una vasta selezione di trappole e minacce da superare, per un percorso tortuoso che non mancherà di proporre notevoli sfide ai videogiocatori.

Con la struttura di un platform in tre dimensioni, Blue Fire propone ardui scontri con boss e avversari di ogni genere, da affrontare sfruttando i diversi stili di combattimento a disposizione del protagonista. Obiettivo del giocatore è raggiungere il misterioso regno del Vuoto, celato nelle profondità di Penumbra. Lungo il cammino, diversi superstiti supporteranno il protagonista nella sua missione, mentre quest'ultimo potrà divenire sempre più letale grazie all'utilizzo di utili potenziamenti.



Già disponibile da diverso tempo su Nintendo Switch e PC, ora Blue Fire è proposto anche in versione PlayStation 4 e Xbox One, al prezzo di 19,99 euro su PlayStation Store e Xbox Store.