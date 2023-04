Blue Protocol, l'Action RPG online si presenta: ecco la sequenza di apertura

In sviluppo ormai da diversi anni, Blue Protocol arriverà nel 2023 su PC e console come free to play, grazie a una strutturata partnership stretta per l'occasione tra Bandai Namco e Amazon Games Studios.

In attesa di aggiornamenti sulla finestra di lancio dell'Action RPG online, il team di sviluppo stuzzica la curiosità dei giocatori con la pubblicazione della sequenza di apertura del titolo. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il primo assaggio di Blue Protocol riflette lo stile estetico scelto per la produzione, in un video che rimanda al mondo degli anime giapponesi. Sulle note del brano Mirai (parola giapponese per "futuro"), eseguito dall'artista L'Arc-En-Ciel (espressione francese per "arcobaleno"), il filmato ci presenta una ricca selezione di personaggi e ambientazioni che i giocatori ritroveranno in Blue Protocol.



Mentre Bandai Namco suggerisce che il titolo potrebbe esordire in una prima fase su PC, è già confermato il successivo arrivo di Blue Protocol anche su console. In particolare, l'avventura a stampo fantasy andrà ad aggiungersi ai cataloghi di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con un debutto esclusivamente next-gen. Atteso per la seconda metà del 2023, il titolo tornerà probabilmente a mostrarsi in azione nel corso dei prossimi mesi, con l'avvicinarsi del day one.