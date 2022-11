Blue Protocol arriva a inizio 2023: il nuovo trailer annuncia il Network Test

Dopo un lungo periodo di assenza dalle scene, il team di Bandai Namco ha mantenuto la promessa ed è tornato ad offrire importanti aggiornamenti sul lancio di Blue Protocol.

Con un trailer nuovo di zecca, il publisher ha infatti annunciato che il promettente MMO raggiungerà il mercato videoludico con l'inizio del nuovo anno. Nello specifico, il pubblico giapponese potrà immergersi nell'estetica in stile anime di Blue Protocol a partire dalle prime settimane della primavera 2023.

In attesa di una data di lancio ufficiale, il titolo potrà inoltre contare sull'organizzazione di un Network Test, che si svolgerà tra 14 e 16 gennaio 2023. Questo primo assaggio dell'MMO sarà accessibile ad un massimo di 50.000 partecipanti, ma sarà presumibilmente condotto esclusivamente in lingua giapponese.



Per il momento, Bandai Namco ha confermato esclusivamente la finestra di lancio giapponese del gioco, che dunque non dispone di una data di debutto per il mercato occidentale. Visto l'interesse riscontrato in Europa, è tuttavia alquanto probabile che il publisher possa optare per un ampliamento progressivo del pubblico del gioco. Già nel 2020, infatti, Bandai Namco era in cerca di doppiatori per la versione inglese di Blue Protocol.



In attesa di saperne di più, in apertura a questa news trovate il nuovo trailer dedicato a Blue Protocol.