Blue Protocol: il titolo di Bandai Namco arriverà prima su PC, forse con il cross-play

Dopo le ultime novità sullo sviluppo di Blue Protocol, Bandai Namco ha rilasciato ulteriori informazioni inedite sulla sua inedita produzione dalle tinte action-ruolistiche e online, il tutto grazie agli ultimissimi aggiornamenti circa il progetto dal titolo di Blue Protocol.

Stando alle informazioni reperibili a partire dalle ultime novità riportate in data odierna, 15 dicembre 2022, sembrerebbe che ci siano parecchie novità positive all'orizzonte per la versione PC del titolo: stando alle parole della stessa Bandai Namco, infatti, il Free To Play in questione uscirà nel corso della seconda metà dell'anno che sta per giungere alle porte, anche se non vi sono informazioni dettagliate circa l'esatta data d'uscita.

Blue Protocol uscirà in Giappone all'inizio della primavera 2023, segnando così uno stacco temporale in termini di pubblicazione rispetto alle versioni dedicate alle console di ultima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Quest'ultime, infatti, saranno pubblicate in un secondo momento - non meglio definito, anche se al momento si suppone che anch'esse usciranno nel 2023 - e, in particolare, successivamente alla conclusione della fase di beta testing su PC.

Una volta terminata la fase di raccolta dei feedback dell'utenza e non solo, Blue Protocol verrà reso disponibile su PC in Giappone. Tuttavia, potrebbero esserci ulteriori sorprese per coloro i quali attendono con trepidante attesa la nuova pubblicazione targata Bandai Namco: Blue Protocol potrebbe ricevere un pieno supporto al cross-play, permettendo così a chiunque di poter giocare con altri utenti possessori di console appartenenti ad un ecosistema differente.

Tuttavia, almeno per adesso il condizionale è d'obbligo: quella del cross-play è una volontà del team dietro alla creazione del prodotto Free To Play e non vi è modo di sapere - adesso - quando e se uscirà la suddetta funzione. Ciò nonostante, è stata confermata ancora una volta la già nota informazione attinente all'uscita gratuita di Blue Protocol nel 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X.