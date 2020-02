Blue Protocol: Bandai Namco espande l'Alpha Test e cerca doppiatori per l'edizione inglese

I curatori del canale social di Blue Protocol, l'ambizioso MMORPG annunciato lo scorso anno da Bandai Namco, si aggiorna dopo diversi mesi per annunciare l'ampliamento della fase di Alpha Test asiatica.

La fine del silenzio mediatico dei profili social di Blue Protocol s'accompagna alla diffusione di diversi video da parte di chi, incurante dell'accordo di riservatezza siglato con gli sviluppatori giapponesi, ha mostrato degli spezzoni di gameplay incentrati sul sistema di combattimento, sulla grafica e sull'esplorazione del titolo.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto e vuole saperne di più, ricordiamo che Blue Protocol è un action RPG online su Unreal Engine 4 che vede gli utenti collaborare nell'estremo tentativo di fronteggiare una schiera di mostri che minaccia di distruggere questa dimensione fantasy in stile anime.

Parallelamente al ritorno sui social degli autori di Blue Protocol, la community di ResetEra si è accorta dell'apertura, da parte di Bandai Namco, di una nuova posizione lavorativa per chi desidera candidarsi nel ruolo di Direttore responsabile del doppiaggio in inglese, un dettaglio che lascia presagire l'arrivo futuro del progetto anche in Europa e Nord America dapprima su PC e, si presume, su PS4, Xbox One e Nintendo Switch in un secondo momento.