Blue Protocol: Bandai Namco mostra il primo gameplay trailer su Unreal Engine 4

I vertici di Bandai Namco danno seguito all'annuncio ufficiale di Blue Protocol con la pubblicazione del primissimo video gameplay del nuovo action ruolistico in sviluppo presso Project Blue Sky, una software house interna all'editore giappones e formata da ex membri di Bandai Namco Online e BN Studios.

Il filmato in questione ci permette di familiarizzare con il setting narrativo, con i personaggi e con le ambientazioni di questa avventura a mondo aperto sviluppata con l'ausilio del motore grafico Unreal Engine 4.

Grazie sempre al gameplay che campeggia a inizio articolo possiamo inoltre osservare alcuni scampoli del sistema di combattimento elaborato dagli autori nipponici traendo spunto da altri JRPG in salsa action come Ni No Kuni, con intense battaglie caratterizzate da un elevato utilizzo di magie e attacchi all'arma bianca in un tripudio di effetti particellari.

Per quanto concerne la trama di Blue Protocol, le uniche informazioni offerteci da Project Blue Sky sono quelle estrapolabili dalla sinossi ufficiale in cui si descrive un "mondo sull'orlo della devastazione. Continua il tuo viaggio con amici e sconosciuti e sconfiggete insieme i nemici attingendo alla vostra forza. Viaggia attraverso lo spazio e il tempo per cambiare il futuro e porre fine alla battaglia!".

Il lancio di Blue Protocol dovrebbe avvenire entro fine anno, presumibilmente solo in Giappone e in esclusiva su PC. Come spesso avviene in questi casi, il successo in madrepatria del titolo sarà determinante per i destini della futura trasposizione in Occidente, tanto su PC quanto su PS4, Xbox One e, perchè no, Nintendo Switch.