Blue Protocol: l'editor del personaggio si mostra in video, in arrivo la closed alpha

Annunciato solo qualche giorno fa, Blue Protocol è il nuovo action RPG targato Bandai Namco che sta attirando le attenzioni di moltissimi giocatori. Dopo averci mostrato un breve trailer di Blue Protocol, il publisher ha deciso di pubblicare un filmato dedicato all'editor del personaggio.

Com'è possibile vedere nel video che trovate in calce alla notizia, la schermata relativa alla creazione del personaggio non sembra essere particolarmente ricca di opzioni, ma permette comunque di modificare alcuni dettagli del personaggio come l'altezza, la robustezza, il taglio e il colore dei capelli. È molto probabile che la carenza di dettagli sia semplicemente dovuta al fatto che si tratti dell'editor in versione beta, infatti nel solo territorio giapponese si terrà a breve una closed alpha alla quale potranno partecipare solo pochi fortunati. Non è quindi da escludere che nella versione finale possa esserci un editor del personaggio molto più profondo e ricco di opzioni.

Dai primi dettagli dell'alpha, che si terrà dal 26 al 28 luglio, sono emersi anche i requisiti minimi del gioco, ovvero un processore Intel i5-750, 8GB di RAM e una scheda video NVIDIA Geforce GTX960 con 4GB di memoria o una AMD Radeon R9 380. Si tratta ovviamente di requisiti provvisori, i quali potrebbero subire delle sensibili modifiche da qui all'uscita del gioco, che per il momento è stata confermata solo in Giappone ed esclusivamente su PC.