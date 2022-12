Blue Protocol gratis nel 2023: su PC, PS5 e Xbox Series con Bandai e Amazon Games

Dopo l'annuncio del Network Test di Blue Protocol, arrivano ulteriori buone notizie per i giocatori curiosi di testare con mano la produzione orientale in stile anime.

In occasione dei The Game Awards 2022, i vertici di Bandai Namco e Amazon Games hanno infatti confermato di star collaborando per garantire un'ampia pubblicazione a Blue Protocol. L'Action RPG online diverrà dunque disponibile nel corso della seconda metà del 2023, con una pubblicazione multipiattaforma. Con il trailer che trovate in apertura a questa news, è stato infatti confermato che il gioco sarà disponibile al Day One su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

I publisher Bandai Namco e Amazon Games hanno confermato che Blue Protocol sarà distribuito su PC e console in formato free to play. L'interessante MMO sarà dunque accessibile gratis su tutte le piattaforme di pubblicazione. Non resta che attendere la conferma della data di lancio precisa di Blue Protocol.