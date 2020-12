Blue Protocol: l'MMO in stile anime di Bandai Namco in nuovi video gameplay

Gli autori di Project Blue Sky pubblicano sui social due nuovi video gameplay di Blue Protocol che illustrano il sistema di combattimento del loro MMO in stile anime sviluppato in collaborazione con Bandai Namco.

Nelle brevi ma intense scene di gioco mostrate da Project Blue Sky, la software house fondata da ex membri di Bandai Namco Online e BN Studios immortalano due delle innumerevoli tecniche di combattimento da padroneggiare nelle vesti del proprio alter-ego.

Nel primo video, l'eroe fa proprie le capacità delle classi corpo a corpo per lanciarsi sul nemico con attacchi rapidi che produrranno un quantitativo di danni variabile in funzione dall'ampiezza del salto. Nel secondo filmato, gli sviluppatori asiatici mostrano come l'evoluzione delle abilità legate alla velocità sapranno tradursi in attacchi fulminei da alternare a mosse elusive altrettanto rapide.

A prescindere dalla classe e dall'abilità prediletta, ogni utente dovrà mettere al servizio della collettività le proprie competenze per sconfiggere i nemici nel corso di intense battaglie tra Raid, Dungeon e missioni di Blue Protocol a vocazione narrativa. Nelle intenzioni di Bandai Namco, il titolo sarà proposto in anteprima in Giappone ma verrà lanciato successivamente in Occidente su PC e, forse, anche su console.

Se volete saperne di più su questo titolo, sulle pagine di Everyeye.it trovate l'approfondimento a firma di Cristina Bona su novità e gameplay di Blue Protocol, con tantissimi spunti di riflessione sull'ambizioso progetto ruolistico firmato da Bandai Namco e destinato ad arrivare su PC nei prossimi mesi.