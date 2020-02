Blue Protocol in video: novità e gameplay per l'MMO in stile anime di Bandai Namco

L'annuncio di Blue Protocol risale all'estate dello scorso anno: nel giugno 2019, i vertici di Bandai Namco hanno infatti presentato al pubblico questo nuovo MMORPG, dallo stile grafico fortemente ispirato alla tradizione anime giapponese.

Mentre si avvicina l'avvio di una fase di Closed Beta, il team di Project Blue Sky, al quale è stato affidato lo sviluppo del gioco, ha organizzato la trasmissione di una serie di dirette streaming dedicate al titolo. Durante i primi appuntamenti, sono emerse una serie di interessanti dettagli relativi ad ambientazione, storia e combat system di Blue Protocol. Il team di Everyeye ha dunque riassunto le principali novità su questo MMORPG in un video dedicato, che potete trovare direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!

Blue Protocol è attualmente privo di una data di uscita specifica, ma la fase di Closed Beta prenderà il via verso la fine di marzo. Nonostante il recente avvistamento di un annuncio di lavoro indirizzato da Bandai Namco ad un Direttore della Localizzazione di Blue Protocol in inglese, per ora non è stata confermata una versione occidentale del titolo. La pubblicazione del MMORPG resta dunque attualmente attesa solamente per il mercato videoludico del Giappone, in esclusiva su PC.