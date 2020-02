Blue Protocol, nuovi dettagli: Raid, Dungeon, arrivo in Occidente ed altro

Prosegue l'opera di trasmissione di streaming dedicati a Blue Protocol, nuova produzione in stile anime sviluppata dal team Project Blue Sky, di Bandai Namco.

Nell'ultimo appuntamento, disponibile in replica direttamente in apertura a questa news (purtroppo in lingue esclusivamente giapponese), gli autori hanno presentato diverse caratteristiche di questo interessante MMO. In particolare, è strato mostrato il primo gameplay ambientato all'interno di un Dungeon (minuto 15 circa), grazie al quale è stato possibile osservare in azione il combat system del gioco. È stata inoltre introdotta un'area nota come Arena (minuto 30 circa), all'interno della quale sarà possibile fronteggiare orde di mostri di elevata potenza.

Il team di Project Blue Sky ha inoltre confermato che la campagna principale di Blue Protocol potrà essere completata in solitaria. Vista la natura MMO del gioco, tuttavia, sarà ovviamente possibile cimentarsi in sfide anche in compagnia di amici ed altri compagni di viaggio. Confermata inoltre la presenza di Raid, che vedranno la partecipazione di un massivo di 20 giocatori. Infine, è stata spesa qualche parole sul possibile arrivo di Blue Protocol in Occidente. L'opzione è stata presa in considerazione e vi è l'intenzione di portare l'MMORPG anche fuori dal Giappone, dove tuttavia sarà pubblicato in anteprima.



Per ulteriori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate una nostra anteprima di Blue Protocol.