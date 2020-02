Blue Protocol presto in azione: Bandai Namco annuncia uno streaming dedicato

Nel corso dell'estate 2019, i vertici di Bandai Namco hanno ufficialmente presentato al pubblico un nuovo progetto videoludico, noto con il titolo di Blue Control.

Circa un mese dopo, la community videoludica ha potuto dare un primo sguardo alle atmosfere della produzione, grazie alla pubblicazione del primo gameplay trailer di Blue Protocol. Il MMORPG è attualmente in sviluppo presso gli studi di Project Blue Sky, team interno alla stesso Bandai Namco, che sta progressivamente dando forma al mondo di gioco grazie all'utilizzo dell'Unreal Engine 4.

Presto, i giocatori incuriositi dal titolo potranno vederlo in azione. Tramite gli account social di Blue Protocol, è stato infatti annunciato che in data venerdì 13 febbraio sarà trasmesso uno streaming appositamente dedicato. L'appuntamento è fissato per le ore 12:00 del fuso orario italiano e rappresenterà il primo di una serie di trasmissioni volte ad aggiornare il pubblico sul progetto. Tra i contenuti figurerà anche una sessione di gameplay tratta dalla build più recente di Blue Protocol.



Attualmente, la pubblicazione del MMORPG è attesa unicamente in territorio giapponese, in esclusiva su PC. Recentemente, però, la community ha avvistato un annuncio di lavoro che potrebbe rappresentare un indizio per una possibile versione occidentale di Blue Protocol, con doppiaggio in lingua inglese.