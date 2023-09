Blue Protocol su PS5 e Xbox Series: c'è la finestra di lancio giapponese, e in Europa?

Nel corso del Tokyo Game Show 2023, Bandai Namco ha fornito alcuni aggiornamenti in merito a Blue Protocol, il suo Action/RPG free-to-play già disponibile su PC in Giappone. In particolare la compagnia nipponica rivela maggiori dettagli sul futuro arrivo del gioco su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Le versioni per le console Sony e Microsoft di attuale generazione diverranno realtà sul suolo giapponese nel corso dell'inverno 2023, anche se per adesso non c'è una data d'uscita più precisa. In aggiunta, Bandai Namco conferma l'inclusione del cross-play attraverso tutte e tre le piattaforme sulle quali il gioco di ruolo gratis è disponibile, così come anche la presenza del cross-save tra tutte le versioni utilizzando lo stesso account di gioco.

Sempre durante il TGS, Bandai Namco ha anche alzato il sipario sul Chapter 4 di Blue Protocol, accessibile in Giappone a partire dal prossimo 25 ottobre. Il nuovo atto alzerà il level cap da 50 a 60 ed offrirà nuove Raid Missions oltre ad introdurre una nuova mappa, Alston Abandoned Mine, che verrà aggiunta con l'update relativo al Chapter 4 divenendo così accessibile per tutti i giocatori.

Per il momento non ci sono invece grosse novità su quando esce Blue Protocol in occidente: il debutto della produzione Bandai Namco a livello globale resta fissata ad un generico 2024, senza ulteriori precisazioni.