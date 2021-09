Blue Reflection Second Light al TGS: data di lancio europea per il JRPG di Koei Tecmo

Con l'avvio ufficiale degli appuntamenti del Tokyo Game Show 2021, arrivano dal Giappone novità dai grandi publisher dell'industria videoludica, inclusa Koei Tecmo.

La compagnia è infatti tornata ad aggiornare il pubblico su Blue Reflection: Second Light, nuovo JRPG firmato dagli autori della serie Atelier e Ar Tonelico. Sul fronte del comparto narrativo, l'avventura vedrà protagonista Hiori Hirahara, improvvisamente trasportata in un mondo sconosciuto. Qui farà la conoscenza di altre tre ragazze smarrite: prive di memoria, queste ultime ricordano soltanto il proprio nome. Nel tentativo di trovare una strada per fare ritorno a casa, le giovani si ritroveranno a riflettere sulla propria identità.

In occasione del Tokyo Game Show 2021, Koei Tecmo ha inoltre reso disponibile una prima Demo gratuita di Blue Reflection: Second Light. Per il momento riservato al pubblico giapponese, il contenuto è stato pubblicato sugli store digitali di PlayStation 4 e Nintendo Switch. Questo assaggio del JRPG si struttura in due parti, con gli appassionati del genere che hanno la possibilità di completare il prologo dell'avventura, ma anche di testare una sezione più avanzata del viaggio di Hiori Hirahara.



Per il momento, non si hanno notizie di un arrivo della Demo anche in territorio europeo, ma durante la fiera nipponica è stata confermata la pubblicazione del gioco anche fuori dal Sol Levante. La data di lancio di Blue Reflection: Second Light per l'Europa è stata in particolare fissata al prossimo 9 novembre 2021, su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC, via Steam.