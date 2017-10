Bluehole: almeno per i prossimi cinque anni, non ci sarà un PUBG 2

Considerando lo strabiliante successo ottenuto dal gioco, non è così irrealistico pensare chestia pensando ad un ipotetico sequel di

In una recente intervista concessa a IGN.com, tuttavia, Brendan Greene ci ha tenuto a precisare che, avendo optato per il modello dei "giochi come servizi", un seguito del titolo non non è qualcosa di fattibile per almeno i prossimi cinque anni.

"Stiamo costruendo questo gioco come un servizio", dichiara Greene. "È sempre in arrivo una versione boxata del gioco, e vogliamo ancora ripulire e rifinire il nostro prodotto. Aggiungeremo nuove mappe, nuovi asset, e continueremo a limare il gameplay e ottimizzare il tutto nel corso del tempo".

PlayerUknown's Battlegrounds è disponibile per PC. Il gioco è atteso entro la fine del 2017 su Xbox One (confermata la versione retail). L'ultima patch del gioco ha aumentato i danni del Blue Circle.