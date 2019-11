Bluepoint allude a due remaster per PS5: Demon's Souls e Metal Gear Solid?

Come molte altre case di sviluppo, anche Bluepoint Games ha voluto celebrare Halloween con un messaggio sui social rivolto ai propri fan. Il tweet pubblicato dalla software house texana, però, sembra contenere degli importanti indizi su due Remaster che potrebbero approdare su PS5 al lancio della console next-gen.

La poesia a tinte oscure scritta dagli autori di Bluepoint per festeggiare la ricorrenza di Halloween, infatti, non fa che alimentare le indiscrezioni legate al progetto di Demon's Souls Remastered, la riedizione per PlayStation 5 del kolossal di From Software che ha dato origine alla serie di Dark Souls e, seppure indirettamente, alle avventure soulslike di Bloodborne (anche lui al centro di diversi rumor su Bloodborne 2) e Sekiro Shadows Die Twice. Ma non è tutto.

Nel testo della poesia si fa infatti riferimento a una "sinfonia di rumor" che coinvolgerebbe "non una, ma ben due" IP che potrebbero riemergere dall'oscurità. Alla luce del messaggio conclusivo con l'augurio di un "Halloween di metallo", quella frase sembra essere un'allusione a un secondo progetto in sviluppo presso i ragazzi di Bluepoint. Che si tratti, come ipotizzato dalla community, della versione rimasterizzata di un gioco tra Castlevania Symphony of the Night, Syphon Filter o Metal Gear Solid?