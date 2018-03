Bluepoint Games conferma di essere al lavoro su un nuovo Remake

Bluepoint Games, sofware house dietro l'edizione PlayStation 4 Shadow of the Colossus , ha annunciato di essere al lavoro sulla realizzazione di un nuovo remake. La conferma è arrivata ai microfoni di

"Beh, potremmo creare un gioco tutto nostro un giorno, ma al momento stiamo lavorando su un altro remake. Shadow of the Colossus ha aiutato il nostro team a crescere sul fronte artistico, al punto da renderci capaci di gestire un progetto tripla A. Il nostro prossimo passo sarà quello di affinare ulteriormente le nostre capacità, migliore il motore, perfezionare il flusso di lavoro per gli artisti e crescere sul versante creativo, così da gestire al meglio il prossimo progetto." dichiara Bluepoint Games, sottolineando come il nuovo remake in lavorazione rappresenti un progetto ancora più grande rispetto a Shadow of the Colossus.

Se ricordate, in un annuncio di lavoro pubblicato da Bluepoint Games si parlava della realizzazione di un nuovo remake per le attuali piattaforme, notizia che può considerarsi definitivamente confermata a partire da oggi. Tuttavia resta ancora da capire quali saranno le piattaforme di destinazione e la finestra di lancio.

Ma, soprattutto: al remake di quale gioco sta lavorando Bluepoint Games? Avete delle preferenze da segnalarci? Fatecelo sapere nei commenti.