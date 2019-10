Bluepoint Games al lavoro su un gioco per PlayStation 5

Bluepoint Games ha confermato di essere al lavoro su un nuovo progetto dedicato a PlayStation 5, senza però svelare ulteriori dettagli su questa produzione destinata alla console Next-Gen di Sony.

Bluepoint Games è uno studio specializzato in remake e remaster che negli ultimi anni ha lavorato su vari progetti per PlayStation tra cui Shadow of the Colossus, Gravity Rush Remastered e Uncharted The Nathan Drake Collection, oltre ad aver supportato Respawn nello sviluppo di Titanfall per Xbox 360.

Non sappiamo al momento se Bluepoint sia al lavoro su un remake, una remaster plus o magari su un gioco del tutto nuovo, o ancora sul sequel di un titolo già esistente. Che sia proprio Bluepoint lo studio al lavoro su PlayStation All-Stars Battle Royale 2? Non dimentichiamo che la compagnia ha collaborato con Sony allo sviluppo di PlayStation All-Stars Battle Royale, uscito nel 2012 su PS3 e Vita.

Ne sapremo certamente di più nei prossimi mesi, non è escluso che il gioco di Bluepoint possa accompagnare il lancio di PS5 a Natale 2020.