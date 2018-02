Bluepoint Games è al lavoro su un nuovo remake di un classico?

, lo studio dietro il nuovo Shadow of the Colossus per, sembrerebbe impegnata nella realizzazione di un nuovo remake pensato per le piattaforme da gioco attuali. L'indiscrezione arriva dagli annunci di lavoro pubblicati sul sito della software house.

"Stiamo lavorando con passione al remake di un classico per i sistemi di gioco attuali, aumentando le nostre capacità come squadra e alzando il livello qualitativo di quello che i fan possono aspettarsi" si legge nei nuovi annunci di lavoro pubblicati da Bluepoint Games sul proprio sito ufficiale. Le posizioni aperte sono tante, e spaziano dalla ricerca di un nuovo Senior Graphics Engineer a quella di un Lead Animator, passando per i 3D Character Artist.

Bluepoint Games si è dunque messa al lavoro su nuovo remake? Voi sperate in qualcosa di particolare? A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli dello sviluppatore, nella speranza che la notizia venga effettivamente confermata.