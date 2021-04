Bluepoint lavora al suo gioco più ambizioso: si tratta di Metal Gear Solid Remake per PS5?

Conclusi i lavori sul remake di Demon's Souls che ha accompagnato il debutto di Playstation 5, i ragazzi di Bluepoint Games si stanno ora concentrando su un altro progetto, potenzialmente in grado di superare qualitativamente quanto fatto dalla software house sino ad oggi.

Questo è quanto emerge visitando la pagina Linkedin di Peter Dalton, chief technology officer presso la software house, che recita testualmente: "Titolo non ancora annunciato - Stiamo lavorando sodo per far sì che Bluepoint superi i propri limiti".

Sappiamo molto bene come lo studio sia specializzato nel restaurare software pubblicati negli anni passati, come ha avuto modo di dimostrare con Shadow of the Colossus e lo stesso Demon's Souls. Considerando inoltre la stretta vicinanza che si è venuta a creare con Sony (non a caso quelle appena citate sono due esclusive PlayStation), sarebbe lecito ipotizzare che Bluepoint sia al lavoro sul tanto vociferato nuovo capitolo della serie di Silent Hill per PS5.

Un'ipotesi forse ancora più plausibile, però, vede Bluepoint Games impegnata nel realizzare il remake di Metal Gear Solid, anche questo al centro di insistenti rumor nel corso di questi mesi. Secondo le ultime indiscrezioni condivise dal noto insider KatharsisT, lo studio texano avrebbe nei suoi piani il rifacimento di più di un episodio della storica saga ideata da Hideo Kojima, ma non ci è dato sapere se anche in questo caso ci sia un accordo di esclusività siglato con Sony.



A fronte di tante teorie e speculazioni, sarà bene attendere che sia Bluepoint Games a svelare con degli annunci ufficiali il suo prossimo ambizioso titolo. Il doppiatore David Hayer si è intanto lasciato sfuggire dei dettagli riguardo al progetto Metal Gear Solid Remake.