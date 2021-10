Bluepoint al lavoro sul remake PS5 di un gioco molto amato, ma non è Metal Gear Solid

Si continua a parlare dell'acquisizione di Bluepoint Games da parte di Sony, lo studio texano è ora parte della famiglia PlayStation Studios e sappiamo che il team vuole andare oltre, dando vita anche ad esperienze originali dopo aver lavorato per anni solo su remake e remaster.

Sappiamo che Bluepoint Games sta sviluppando un gioco originale per PS5 tuttavia secondo quanto riportato dall'insider Millie A (fonte che in passato ha svelato più volte in anticipo le date di eventi come State of Play e PlayStation Showcase) lo studio sarebbe al lavoro su due progetti diversi.

Il primo sarebbe appunto un "contenuto originale" paragonabile come dimensione a Marvel's Spider-Man Miles Morales di Insomniac Games, il secondo è invece il remake di un gioco popolare e molto amato, tuttavia nei commenti del Tweet Millie A specifica come questo non sia Metal Gear Solid.

E' vero che Bluepoint ha adesso un vastissimo catalogo di IP al quale accedere per produrre remake e remastered plus dunque è difficile ipotizzare quale possa essere il gioco in questione. Da Ape Escape a The Legend of Dragoon, la scelta è ampia ed è presto per sbilanciarsi. L'entrata di Bluepoint nella famiglia di studi PlayStation permetterà al team di ottenere nuove risorse non solo economiche ma anche tecniche e creative.