Una Remaster di The Legend of Dragoon? Tweet di un Director Bluepoint accende le speranze

L'esordio dell'IP di The Legend od the Dragoon risale all'ormai decisamente lontano 1999, anno in cui il primo gioco esordì sulla prima Playstation in quel del Giappone.

In seguito, il GDR approdò anche in Occidente, conquistandosi l'attenzione di diversi utenti in possesso della console Sony. Tra gli amanti del titolo, scopriamo oggi, figura anche Peter Dalton, Technical Director presso Bluepoint, la software house nota per, tra gli altri, la realizzazione dell'apprezzato rifacimento per Playstation 4 di Shadow of the Colossus. Di The Legend of the Dragoon, infatti, Dalton ha recentemente discusso su Twitter, rispondendo alla domanda di un utente che gli chiedeva un parere in merito. Oltre ad esprimere apprezzamento, il commento di Dalton si è spinto leggermente più in là: "Io adoro 'The Legend of Dragoon'. Forse dovrebbe essere un progetto?". L'affermazione, come prevedibile, ha attirato immediatamente l'attenzione dei fan del titolo, che hanno letto nelle parole del Director una possibile speranza per una remastered od un remake di The Legend of the Dragoon. Vi farebbe piacere un simile annuncio?



Attualmente, il progetto in cantiere presso gli studi di Bluepoint resta avvolto dal mistero. Nel marzo 2018, il team aveva confermato di essere al lavoro su un nuovo remake, la cui identità non è tuttavia ancora stata svelata, ma la cui natura sembra essere alquanto ambiziosa.